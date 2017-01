Desfiles técnicos das escolas começam neste domingo na Sapucaí

Os desfiles técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste domingo (15), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A partir das 19h, vão se apresentar Império Serrano, agremiação da Série A, e na sequência entra na Passarela do Samba, a Paraíso do Tuiuti, campeã da Série A em 2016 e que terá o direito de desfilar entre as escolas da elite do carnaval carioca. E a União da Ilha encerrará o primeiro dia dos desfiles técnicos. A entrada para as arquibancadas é grátis nos ensaios.

“Os ensaios técnicos são momentos importantes que as escolas têm para treinarem e fazerem a sua preparação para o dia principal”, disse o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Castanheira.

Castanheira adiantou que apesar da crise econômica, as escolas preparam “belíssimos espetáculos” e farão “grandes apresentações” tanto no Grupo Especial, como na Série A, de acesso ao Especial. “A avenida está preparada. Damos oportunidade às escolas do acesso e também do Grupo Especial de fazerem, cada uma delas, um dia de treinamento na Marques de Sapucaí”.

Ingressos

Os ingressos para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais começaram a ser vendidos ontem (14) para moradores do Rio de Janeiro. A meia-entrada custa R$ 110 e a inteira R$ 320. A compra é por telefone. Na ligação, o comprador recebe as informações para aquisição das entradas para os desfiles de domingo (26) e segunda-feira (27). É preciso informar o número do seu CPF. Os interessados podem comprar no máximo 4 entradas por dia de desfile e somente uma meia-entrada, que terá identificação do comprador.

Comprador fora do Rio

Para quem mora fora do Rio, as vendas terão início amanhã (16) a partir das 9h, por meio do sistema de call center pelo número 21-3032-0001. Além do valor do ingresso será cobrada uma taxa de administração, cujo valor não foi informado. Foram reservados cerca de 25% dos ingressos de cada setor para o público de fora do estado. O pagamento é por meio de depósito identificado na agência do Bradesco de preferência do comprador. Os interessados de fora do Rio poderão comprar também ingressos para o desfile do sábado das campeãs.

Para facilitar o atendimento para esse público, a Liesa criou um sistema de pré-cadastramento, que não significa a reserva do ingresso e nem a compra das entradas. “É apenas um meio de agilizar e otimizar o atendimento, bem como minimizar os erros de processamento, desobrigando com isso ao usuário inclusive, a necessidade do fax para intercomunicação”, informou a Liesa.

Os ingressos não são vendidos pela internet.

Pessoas com deficiência

Para as pessoas com deficiência, as entradas podem ser adquiridas com a prefeitura. Ao todo, serão 300 entradas gratuitas para o setor 13 do Sambódromo.

Sábado das campeãs

Segundo o presidente da Liesa, os ingressos mais procurados são para o sábado das campeãs, no fim de semana seguinte aos desfiles do carnaval 2017. Na sexta-feira (13), essas compras representaram mais de 70% de vendas.

Conforme Castanheira, com a rede hoteleira maior, principalmente por causa dos investimentos feitos para os Jogos Rio 2016, o folião pode ficar mais tempo na cidade e assistir ao desfile das campeãs. “Antigamente, o pacote era de uma semana para as pessoas virem [para os desfiles de carnaval]”, afirmou.

Segurança

A Guarda Municipal montou esquema de segurança para o carnaval. De acordo com a corporação, 120 guardas ficarão no entorno do Sambódromo a partir da próxima sexta-feira (20) até março, os agentes acompanharão também os blocos de rua.