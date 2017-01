Irmã de participante quase derruba apresentador

Redação Bem Paraná com informações do Uol

15/01/17 às 15:37 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Eufórica, a irmã de um dos participantes aprovados quase derrubou André Marques nos bastidores do reality show "The Voice Kids", da TV Globo, exibido na tarde deste domingo (15). Ninguém se machucou, e o apresentador, por sua vez, brincou com a situação. Arthur Lima, morador da cidade de Sapucaia do Sul (RS), foi o terceiro candidato a entrar no palco do programa. Ele cantou "Tempos Modernos", de Lulu Santos. "Comecei a cantar na barriga da minha mãe e eu nasci com esse dom maravilhoso", disse ele, pouco modesto. O pequeno gaúcho de 9 anos foi aprovado apenas por Carlinhos Brown (e praticamente no último segundo).

Nos bastidores, uma moça --que não teve o seu nome divulgado-- foi à "loucura", gritou, pulou e quase derrubou André Marques ao agarrá-lo para comemorar a aprovação do irmão. "A sua irmã quase me derrubou", disse o apresentador para o garoto. O programa contou ainda com a participação de outros nomes na segunda edição desta temporada.

Letícia Pluvier, 15 anos, é natural de São Paulo e veio de uma família formada por artistas. "A minha família inteira é de cantores, o meu pai já tem 3 CDs gravados. Então eu já nasci cantando", afirmou a garota. Ela entrou no palco, foi aprovada pelos três jurados, mas optou por escolher Victor e Léo.

"Fiquei toda arrepiada. A pessoa tem essa voz e me junta com essa beleza", elogiou Ivete. "Trouxe uma emoção que é de grandes cantores", avaliou Carlinhos Brown.

Mais um gaúcho, Lucas Fernandes, de 9 anos, veio da cidade de Santo Cristo (RS). O seu objetivo no programa é ficar famoso, mas precisa "arrumar um negócio" antes. "Quero ganhar [o 'The Voice Kids'] e ficar famoso, mas preciso arrumar esse negócio do choro", disse ele.

Tatá Prezotto, 13 anos, São José dos Campos (SP), Maria Alice, 11 anos, Santana do Livramento (RS), Duda Castro, 13 anos, Goiânia, Lucas Fernandes, 9 anos, Santo Cristo (RS) e Júlia Paz, 14 anos, Sorriso (MT), também participaram do programa deste domingo.

As regras do programa são claras: as crianças escolhem a música que vão cantar no palco. Se o técnico gostar, vira a cadeira. Mas é a criança quem escolhe com qual técnico quer ficar (caso mais de um a escolha).

Cada técnico tem que montar o seu time com 24 vozes.

A bancada de jurados é formada por Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e a dupla sertaneja Vítor e Léo. Podem participar da atração crianças e adolescentes com idades que variam entre 8 e 15 anos.

Na primeira semana, João Vitor Mafra, um menino de 10 anos, morador de Mogi das Cruzes, cidade localizada no interior de São Paulo, já havia emocionado o veterano Carlinhos Brown com o seu talento. Na ocasião, João Vitor se apresentou cantando "Ben", uma das músicas mais clássicas de Michael Jackson.