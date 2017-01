Em Portugal, goleiro torce por acerto com a Chape

GUSTAVO AMORIM SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em negociação com a Chapecoense, Rafael Bracali mostra-se entusiasmado em defender a equipe. Antes mesmo do acerto, o goleiro do Arouca, de Portugal, disse querer fazer parte da reconstrução do time catarinense.

"É o time mais querido do mundo hoje. Um projeto único e mais que especial, ainda mais pelo ídolo que foi o Danilo", afirmou Bracali. "Estou muito disposto a ajudar nesse processo de reconstrução da Chape ao lado do Mancini e de todos que já estão lá". Bracali foi revelado justamente pelo novo treinador da Chape, que trabalhou com o jogador em 2005, no Paulista de Jundiaí.

O goleiro atua na Europa há quase 11 anos, com passagens por quatro clubes portugueses: Nacional, Porto, Olhanense e Arouca. Ainda atuou brevemente pelo Panetolikos, da Grécia. O camisa 1 vive um bom momento em Portugal. No início de 2017, o jornal "A Bola" listou Bracali na seleção do campeonato nacional. Foi o único jogador que não atua por Benfica, Porto ou Sporting escolhido para os 11 'titulares'. Apesar da fase favorável, o goleiro não esconde o desejo de voltar a atuar no Brasil.

"Minhas filhas vivem comigo aqui (em Portugal) e quero que elas tenham esse contato familiar. Se dependesse só de mim, já estava aí (no Brasil)", comentou. A maior dificuldade de um possível acerto pode ser o contrato de Bracali com o Arouca, que vai até junho de 2019. Para defender a Chapecoense, o goleiro precisará da liberação do clube português.