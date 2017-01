Guerra conhece CT do Palmeiras e acompanha treino pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O venezuelano Alejandro Guerra compareceu a um treino do Palmeiras pela primeira vez neste domingo (15). Após se despedir com festa do Atlético Nacional no final da semana, o meia está integrado ao elenco alviverde e conheceu o CT do clube, mas não treinou. Além de Guerra, o zagueiro Yerri Mina foi a outra novidade palmeirense na atividade dominical. O defensor, um dos destaques do clube na campanha do título brasileiro, trabalhou na academia para recuperar a forma. Eduardo Baptista repetiu o que fez no sábado (14) e promoveu um treino tático visando a estreia do Palmeiras na temporada, que será somente no próximo dia 21, sábado, o amistoso contra a Chapecoense na Arena Condá. O grupo estava concentrado desde terça-feira (10) no hotel do clube e foi liberado ao final da atividade de domingo. Eles voltam ao CT na segunda-feira (16), às 9h30.