Paraná Clube testa 14 reforços em jogo-treino

Paraná e Joinville disputam jogo-treino (foto: Divulgação/JEC)

O Paraná Clube fez um jogo-treino contra o Joinville, no sábado (dia 14) à tarde, no CT Morro do Meio, em Santa Catarina. A partida terminou com o placar de 1 a 1. O técnico Wagner Lopes testou 19 jogadores nesse trabalho e 14 deles são reforços contratados para 2017. O clube fez 15 contratações para a temporada. O único dos novos jogadores que não atuou contra o Joinville foi o zagueiro Artur (ex-América-MG).

Dos 11 jogadores que começaram jogando no sábado, oito são reforços para 2017. O time teve a seguinte escalação: Léo (ex-São Paulo); Diego Tavares, Airton (ex-Luverdense), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Igor Cariús (ex-ASA); Leandro Vilela, Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessali (ex-Neftchi-AZJ); Ítalo (ex-Guarani), Yan Philippe e Vitor Feijão.

Vitor Feijão foi revelado na base do Paraná, mas passou 2016 emprestado ao Coritiba. Leandro Vilela e Yan Phillippe também são pratas-da-casa, mas tiveram poucas oportunidades no ano passado. O único titular de 2016 que permaneceu na equipe é o lateral-direito Diego Tavares.

Na segunda parte do trabalho, Wagner Lopes levou a campo mais seis reforços: o zagueiro Rayan (ex-ASA), o lateral Júnior (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR) e Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel) e Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO). Ele também utilizou o zagueiro Alisson e o prata-da-casa Diego Canuto. Nessa segunda parte, a equipe ficou com a seguinte formação: Léo; Júnior, Rayan, Alisson e Igor; Leandro Vilela, Diego Canuto, Zezinho e Renatinho; Matheus Carvalho e Bruno Cantanhede.

O desfalque foi o goleiro Marcos, poupado por dores musculares. Os jogadores que disputaram a Copa São Paulo Júnior também ainda não foram integrados ao elenco profissional. A tendência é que pelo menos oito juniores sejam efetivados no grupo principal, comandado por Wagner Lopes.

Os gols do jogo-treino foram marcados por Matheus Carvalho (Paraná) e Gabriel Knapp (Joinville).

“Foi muito válido. É natural que os jogadores sintam o desgaste da pré-temporada, que vem sendo muito forte. Fiquei satisfeito com a postura da equipe, com a organização e o equilíbrio entre os setores”, disse Wagner Lopes, para o site oficial do clube. “É claro que trata-se apenas de um início de trabalho. É uma construção. Temos muito a melhorar. Principalmente nas transições ofensiva e defensiva”, afirmou. “A pré-temporada está excelente. O clube tem oferecido uma boa condição de suplementação, alimentação e descanso. Já completamos duas semanas de concentração e estamos no caminho para deixar o nosso torcedor orgulhoso”, comentou.

Paraná e Joinville voltam a se enfrentar em um novo jogo-treino, na próxima quarta-feira (18), no CT Ninho da Gralha.

O time paranaense faz sua primeira partida oficial de 2017 no dia 25 de janeiro, contra o Avaí.