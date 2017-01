O atacante Iago: titular no primeiro esboço de Carpegiani em 2017 (foto: Divulgação/Coritiba)

O técnico Paulo Cesar Carpegiani fez nos treinos desse sábado (dia 14) e domingo (15) os primeiros esboços do time titular para a temporada 2017. No primeiro trabalho, utilizou como titulares apenas três dos oito reforços contratados para a temporada. E improvisou na lateral-direita.

O lateral-direito Dodô está com a seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano Sub-20. A opção natural seria lançar Rodrigo Ramos, prata-da-casa que em 2016 disputou a Major League Soccer pelo Chicago Fire. Mas Carpegiani preferiu usar o meia Thiago Lopes nessa posição, improvisação já feita pelo treinador em alguns momentos em 2016. O técnico ressaltou que essa é apenas uma primeira ideia de time.

No sábado, Carpegiani formou o time titular da seguinte forma: Wilson; Thiago Lopes, Geovane, Werley e Carlinhos; Edinho, Alan Santos e Matheus Galdezani; Iago, Rildo e Kleber. Os reforços utilizados foram o zagueiro Werley (Figueirense), o volante Matheus Galdezani (CRB) e o atacante Rildo (Corinthians).

No entanto, o treinador não pode contar no sábado com quatro jogadores que fizeram trabalhos físico especiais: os zagueiros Walisson Maia e Juninho, o volante Jonas e o meia Ruy.

Os reforços que não foram utilizados no time titular no sábado são o volante Jonas (ex-Dinamo Zagre-CRO), o zagueiro Márcio (Atibaia-SP), os meias Léo Santos e Tiago Real (Vitória) e o atacantes Filigrana (Quindío-COL).

No domingo, Rildo foi separado do grupo para trabalhos físicos específicos. Com isso, Filigrana foi testado no time titular. O resto da equipe foi a mesma de sábado.

Durante o treinamento, Carpegiani fez várias mudanças. Uma delas foi a entrada do atacante Neto Berola, que não joga desde setembro, quando sofreu uma lesão.

O jogo-treino que aconteceria contra o Foz na manhã de quarta-feira foi cancelado. As atividades diante do 3 de Febrero (em Ciudade de Leste) e Minga Guazu (Estádio Pedro Basso) marcadas para os dias 18 e 21 de janeiro estão mantidas.

O primeiro jogo oficial do Coritiba em 2017 será em 29 de janeiro, pelo Campeonato Paranaense,contra o Cianorte, às 17 horas, no Albino Turbay.