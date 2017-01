Movimento de retorno das praias é intenso

BR-277: tráfego é de quase 2.500 veículos por hora no sentido Capital (foto: Ecovia/reprodução)

O movimento de retorno das praias para Curitiba é intenso na tarde deste domingo. Segundo a concessionária Ecovia, o tráfego na BR-277, no sentido Litoral-Curitiba chega a quase 2,5 mil veículos por hora.

Já o motorista que trafega na região de Itapema pela BR-101/SC em direção a Curitiba encontra no momento 8 quilômetros de congestionamento, do km 151 ao km 143, causado pelo fluxo intenso de veículos. Já em Joinville, na pista sentido Florianópolis, um acidente bloqueia a faixa da direita, causando retenção de 2 quilômetros, do km 17 ao km 19.