Mensagem de Neto leva jogadores às lágrimas e empurra Chape

LUIZA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense chegou às quartas de final da Copinha com uma campanha que está se tornando histórica. Desde o início da competição, os jogadores se uniram com a missão de honrar os amigos que perderam a vida no trágico acidente aéreo. E para chegar às quartas de final no último sábado, eles tiveram uma motivação especial: a mensagem de Neto que levou os atletas às lágrimas. O zagueiro Neto já era uma referência para os meninos da base e virou um ícone ainda maior depois de sobreviver ao acidente e dar uma lição de vida. Neste sábado, antes da partida contra o Ituano válida pelas oitavas de final, ele enviou uma mensagem de áudio para o técnico Emerson Cris como incentivo. "Isso foi espontâneo, sem pedido algum. A gente troca mensagem de vez em quando. Naquele dia, a gente trocou algumas mensagens e ele deixou um áudio. Eu mostrei o áudio para a molecada, ficou todo mundo emocionado. Com certeza isso nos motivou, imagina um cara fora de série mandar essa mensagem. Todo mundo viu a importância que cada um tem dentro do grupo, enquanto estamos representando a Chape e um cara desse. Deixar de correr por ele não pode nunca", disse o técnico Emerson Cris. Na mensagem, Neto comparava a equipe da Copinha com o time que chegou à final da Sul-Americana de forma heroica. Disse ainda que eles seriam os responsáveis por resgatar o sorriso dos chapecoenses. A mensagem foi mostrada aos atletas que se emocionaram muito. "Foi uma mensagem de motivação mesmo. Dizendo que ele estava muito feliz por nos ver felizes jogar daquela forma, com tanta garra, que o time é muito parecido com o que estava jogando na Sul-Americana". Neto sempre foi uma referência para os atletas da base e se mostrava solícito para dar conselhos aos mais jovens. "Esse cara é uma referência para nós, a molecada tem um carinho especial por ele. Antes da tragédia, ele já dava uma atenção especial no sentido de experiência mesmo, de profissional, pessoa. Depois de tudo o que ele passou, ele ainda está cuidando da gente. Nós que deveríamos fazer algo por ele".