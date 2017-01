Inter se acerta com Juventude e fecha contratação de Klaus

JEREMIAS WERNECK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional tem novo zagueiro. Neste domingo (15), o Colorado acertou os últimos detalhes e fechou a contratação de Klaus, 23 anos. O jogador do Juventude, indicado por Antônio Carlos Zago, assinará até o final de 2017 por empréstimo. O molde do negócio era o último estágio a ser superado. Na mira do Inter desde dezembro, Klaus primeiro motivou consulta sobre transferência em definitivo. Os valores exigidos afastaram a possibilidade e o Colorado solicitou empréstimo. O Juventude, neste domingo, topou. A negociação ainda dá ao Inter a preferência na compra de pelo menos 50% dos direitos econômicos de Klaus. O Juventude receberá compensação financeira e um jogador emprestado, que deverá ser Cassiano, atacante cedido ao Goiás em 2016. Klaus é aguardado em Porto Alegre nesta segunda-feira. Neste domingo, ele deixou o elenco do Juventude e sequer participou do amistoso contra o Cruzeiro-RS. Quinto reforço do Internacional para a temporada, Klaus fará exames médicos no CT do Parque Gigante e deverá ser incorporado ao elenco ainda na segunda-feira. O grupo de jogadores já estará no ecoresort Vila Ventura, em Viamão. Klaus defendeu apenas o Juventude na carreira. O principal ano de sua trajetória foi 2016, quando se destacou comandado por Antonio Carlos Zago. Foi o técnico que indicou o defensor, titular em 31 jogos com um gol marcado no ano passado, ao Internacional. Antes de fechar o empréstimo de Klaus, o Inter já havia contratado Roberson, livre após terminar contrato com o próprio Juventude, Neris, ex-Santa Cruz, Uendel, do Corinthians, e Alemão, que jogou pelo Botafogo no ano passado.