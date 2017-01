Torcida do Olympique estende faixas contra Drogba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores do Olympique de Marseille levaram faixas contra a contratação do atacante Didier Drogba pelo clube na partida contra o Mônaco, em casa, na tarde deste domingo (15).

O marfinense já negociava com o Corinthians há alguns dias, mas uma oferta do time francês pode estragar o plano dos paulistas. "Pare de dizer que você ama o Olympique de Marselha. Você ganha mais dinheiro em um mês do que nós na vida inteira. Não seja um bebê chorão e volte para a China", diziam as faixas. Ao fim do primeiro tempo, o Olympique perdia a partida por 2 a 1.