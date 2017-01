Alagoas transfere 600 presos por medidas de segurança

ESTELITA HASS CARAZZAI CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Na manhã seguinte ao motim no Rio Grande do Norte, o governo de Alagoas transferiu 600 detentos neste domingo (15), para "manter a segurança e a integridade física" de presos e agentes. O governo diz ter identificado uma "anormalidade", por meio do trabalho da inteligência, e tomou uma medida preventiva. Nega, porém, que houvesse planos de rebelião. Também houve reforço na segurança: tropas da Polícia Militar e do Bope foram enviadas aos presídios, e passaram a atuar dentro das galerias e também no policiamento externo. Helicópteros passaram o dia sobrevoando as prisões, em busca de movimentações suspeitas. As visitas de familiares nos três presídios em que houve transferências, todos em Maceió, foram suspensas. Dos presos transferidos, 500 foram para a nova penitenciária de segurança máxima de Alagoas. Concluída há um ano, a prisão estava desocupada por problemas na licitação para a administração do local, que vai ser co-gerido entre o Estado e uma empresa privada. Por enquanto, os próprios agentes penitenciários irão administrar a penitenciária, até que a licitação seja encerrada. Os presos transferidos neste domingo (15) são os primeiros a ocupar o local. Os oito presídios atuais de Alagoas estão superlotados: são 4.200 presos para 2.800 vagas.