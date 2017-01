Cuidado na contratação da Colônia de Férias

Férias: tempo de festa para a criançada nas colônias oferecidas por estabelecimentos e escolas de Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

Janeiro, mês de férias escolares, é uma época em que a criançada está com bastante energia e aprontam a maior bagunça em casa. Muitos pais não podem tirar férias nesse período e, para promover atividades de entretenimento, optam por inscrever os filhos em uma colônia de férias.

Mas quem vai contratar esse serviço para os pequenos, precisa ficar atento aos principais cuidados para evitar surpresas desagradáveis.

A primeira providência que os pais devem tomar é buscar informações sobre o local onde irá ocorrer a colônia de férias. Vale pesquisar na internet e até mesmo buscar informações junto a outros pais que já tenham deixado os filhos participarem das atividades propostas.

Os pais não podem deixar de avaliar a qualidade da infraestrutura oferecida para as crianças. A segurança do espaço deve ser checada e qualquer dúvida, deve procurar ser esclarecida.

Não tenha vergonha de tirar todas as dúvidas. Caso suspeite de alguma irregularidade, procure o Procon mais próximo para registrar uma reclamação ou para obter mais informações sobre as cláusulas que constam no contrato.

Roteiro para a contratação de Colônia de Férias

Busque informações sobre a empresa ou clube que está oferecendo colônia de férias

Procure saber se o local tem a infraestrutura necessária para possibilitar a segurança do seu filho. Se possível, visite o lugar para conhecer as instalações. Verifique com pessoas próximas ou na internet a reputação da empresa ou do clube que pretende contratar.

Verifique quais os profissionais que estarão envolvidos

É muito importante que os responsáveis busquem referências sobre os profissionais que atuarão na colônia de férias, obtendo informação sobre a quantidade de funcionários disponíveis e a qualificação destes. Além disso, é fundamental averiguar se a colônia possui uma equipe para dar os primeiros socorros em casos de acidentes.

Faixa etária e alimentação

Busque informações com antecedência sobre quantidade de crianças inscritas e a faixa etária mínima e máxima permitida para a inscrição. Veja se o cardápio é adequado e se o local oferece opções de comidas e bebidas saudáveis.

O que deve ser observado no ato da assinatura do contrato?

Não deixe de verificar se todos os itens informados em materiais publicitários ou mencionados verbalmente como: formas de pagamento, atividades, acomodações, equipe, atendimento médico e condições para desistência constam no contrato. É imprescindível saber todos os detalhes para evitar futuros problemas, inclusive observando se há no documento um período pré-estabelecido para a desistência, caso a criança não se adapte a colônia, e a possibilidade da devolução do dinheiro pago integral ou parcialmente.