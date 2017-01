Vasco vence equatorianos de virada e pega o Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo ainda sem ritmo de jogo, o Vasco se impôs neste domingo e venceu o Barcelona de Guayaquil-EQU, de virada, por 2 a 1, na reedição da final da Libertadores de 98, e se classificou para as semifinais da Florida Cup onde enfrentará o Corinthians.

O time cruzmaltino iniciou a partida errando muitos passes e não conseguindo controlar a bola, fruto da característica falta de ritmo de início da temporada. Ainda se adaptando ao novo esquema adotado pelo técnico Cristóvão Borges, o 4-2-3-1, o time acabou sofrendo o primeiro gol devido a falha de posicionamento, quando Esterilla foi ao fundo, cruzou para trás e Vera escorou para o fundo da rede.

O revés acordou o time, que chegou ao empate após uma malandragem de Rodrigo, que se enroscou com a zaga equatoriana e sofreu pênalti, convertido por Nenê. Na etapa final, o Vasco foi ainda mais superior e podia ter chegado à vitória com mais facilidade se tivesse aproveitado as oportunidades. Porém, ela só foi chegar aos 39 minutos do segundo tempo, quando Nenê cobrou falta da direita e Rodrigo, de cabeça, fez a virada.

O camisa 10 do Vasco foi o grande articulador de jogadas da equipe e levou perigo também nas bolas paradas. A expectativa é a de que ele volte a ser o Nenê do primeiro semestre de 2016.

Os reforços — Já Escudero e Muriqui tiveram atuações discretas. O meia argentino ainda teve uma participação maior, encostando para tabelas e arriscando um bonito chute de fora da área. Já o atacante parece ainda está sentindo o ritmo de jogo. Gratas surpresas As boas surpresas ficaram com as atuações do lateral esquerdo Henrique, que entrou no segundo tempo no lugar de Alan, e Guilherme Costa, que não vinha sendo aproveitado com Jorginho e chegou a ser emprestado ao Boavista. O meia também entrou na etapa final e melhorou bastante a criação das jogadas vascaínas. Por pouco não deixou o dele.

Espertinho — Personagem que sofreu o pênalti que resultou no gol de Nenê, o zagueiro Rodrigo admitiu ter forçado a infração. O defensor, no entanto, não quis revelar sua tática: "A jogada nossa é aquela que.. Ah! Não vou falar, não, porque quando a gente chegar no Brasil, todo mundo já sabe (risos)", disse ao Sportv.

Jogo quente — Embora seja uma partida de caráter amistoso, o duelo ficou longe de ser tranquilo na Flórida. Diversas foram as entradas duras, principalmente pelo lado equatoriano. O mais "esquentadinho" era o lateral esquerdo Peineida, que chegou a se desentender com Escudero e dar uma cotovelada.

Vascaínos em minoria — A torcida do Vasco foi minoria no Central Broward Stadium. O lado dos fãs do Barcelona (EQU) foi praticamente todo ocupado. Os cruzmaltinos, porém, fizeram bastante barulho. Muitos fazem parte da filial norte-americana da maior organizada do clube.

VASCO 2 X 1 BARCELONA (EQU)

VASCO Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Allan (Henrique); Evander, Julio dos Santos, Escudero (Guilherme Costa), Muriqui (Eder Luis) e Nenê; Thalles (Éderson) Técnico: Cristóvão Borges

BARCELONA-EQU Banguera, Velasco, Arreaga, Aimar e Pineida; Minda, Gabriel Marques, Vera e Erick Castillo, Esterilla e Caicedo Técnico: Guillermo Almada Local: Central Broward Stadium (FL) Hora: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Esteban Rosano

Auxiliares: Albert Escovar e Gustavo Caicedo

Cartões amarelos: Alan (VAS); Aimar, Caicedo (BAR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Vera, aos 22 minutos do primeiro tempo (BAR); Nenê, aos 28 minutos do primeiro tempo (VAS); Rodrigo, aos 39 minutos do segundo tempo (VAS)