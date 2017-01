Motorista enfrenta congestionamento no retorno das praias

O movimento de retorno das praias para Curitiba é intenso na tarde deste domingo. Segundo a concessionária Ecovia, o tráfego na BR-277, no sentido Litoral-Curitiba chega a quase 2,5 mil veículos por hora.

A intensidade no fluxo de veículos causa lentidão em dois trechos na pista sentido Curitiba da BR-101/SC. Em Itapema, são 6 quilômetros, do km 149 ao km 143. Em Palhoça, também são 3 quilômetros, do km 238 ao km 235. Já na pista sentido Florianópolis, o reflexo de um acidente em Joinville ocasiona no momento 6 quilômetros de retenção, do km 50 ao km 56.

A BR-116/PR (Contorno Leste) tem tráfego bom, e a BR-376/PR apresenta fluxo intenso em alguns trechos da pista sentido Curitiba, mas sem pontos de lentidão ou retenção.