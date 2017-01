Grêmio faz proposta e tenta contratar atacante do Tolima-COL

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A busca por um atacante 'fazedor de gols' levou o Grêmio à Colômbia. O Tricolor apresentou proposta para comprar os direitos de Ángelo Rodríguez, 27 anos, do Tolima. Vice-campeão nacional, o atacante foi uma das alternativas encontradas pelo clube gaúcho no mercado. A situação deve se definir nesta segunda-feira, com uma reunião em solo colombiano. Segundo apurou a reportagem, a diretoria do Tolima se reunirá para analisar a oferta do Grêmio nesta segunda-feira. O nome de Rodríguez foi apresentado ao Grêmio ainda em 2016, mas ficou atrás de alternativas já buscadas. Sem sucesso com Kayke e Gabriel Fernández, a diretoria decidiu investir e enviar proposta. Ángelo Rodríguez tem 100% dos direitos econômicos vinculados ao Tolima. Titular, ajudou o time a chegar à final da Liga colombiana marcando nove gols em 19 partidas no segundo semestre. Na decisão, a equipe perdeu o título para o Santa Fe. Quarto colocado na tabela de artilheiros da última edição do campeonato nacional da Colômbia, Rodríguez agrada ao Grêmio pelas características dentro da área. A contratação do colombiano não interfere na situação de Beto da Silva. O peruano, com cidadania brasileira, deverá ter 70% dos direitos adquiridos pelo Grêmio junto ao PSV. A transferência também deverá ter novidades nos próximos dias.