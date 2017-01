Corinthians admite Lucca de saída e leva Mendoza e reforços à Florida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Corinthians viaja na noite deste domingo para a Florida Cup sem o atacante Lucca, liberado para empréstimo. Já entre as novidades estão os seis jogadores já anunciados como reforços: Gabriel Girotto, Paulo Roberto, Fellipe Bastos, Luidy, Kazim e Jô. Quem também viaja é Mendoza, para quem a direção corintiana ainda procura um destino. Nos Estados Unidos, o Corinthians fará duas partidas amistosas e retorna no próximo dia 22. Os adversários ainda não estão definidos, mas ambos os jogos serão em Orlando. Sobre o atacante Lucca, ele negocia empréstimo com Botafogo e Ponte Preta, mas está mais próximo de ser cedido à equipe do Rio de Janeiro. A relação de Fábio Carille não engloba quatro jogadores na seleção sub-20 (Maycon, Léo Santos, Guilherme Arana e Léo Jabá), dois na Copa São Paulo (Mantuan e Carlinhos), dois lesionados (Walter e Danilo) e ainda o goleiro Matheus Vidotto, com problemas pessoais). O clube não levará o zagueiro Pablo, adquirido por empréstimo do Bordeaux-FRA. Confira a relação completa: Goleiros: Cássio, Caíque França e Diego (base) Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Moisés Zagueiros: Pedro Henrique, Balbuena, Yago e Vílson Volantes: Cristian, Jean, Warian, Gabriel, Paulo Roberto, Fellipe Bastos, Camacho e Marciel Meias: Marlone, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Rodrigo Figueiredo, Guilherme e Rodriguinho Atacantes: Jô, Kazim, Romero, Luidy, Bruno Paulo e Mendoza