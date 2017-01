Nova Honda XRE 300 é para cidade e aventuras

Honta XRE 300 chega em sua versão 2017 (foto: Divulgação)

A moto Honda XRE 300 chega em sua versão 2017 como a trail da marca que possui como destaques a tecnologia de freios C-ABS (Combined ABS), que proporciona maior controle de estabilidade em frenagem, novas cores e grafismos em traços que dão um toque a mais de esportividade. A linha 2017 comtempla às novas opções de cores, Preto e Verde Perolizado, na versão STD, e a inédita Branco Rally, somente na C-ABS.

Com visual inspirado nas tradicionais cores do Team HRC (Honda Racing Corporation), o inédito tonalidade dispõe de detalhes exclusivos como o tanque em azul em mesclas de linhas em tom tricolor (azul, vermelho e branco) ao longo das carenagens laterais reforçando o lado Adventure consagrado pelo modelo XRE 300.

O painel de instrumentos é do tipo Blackout que, além de oferecer ótima visualização, traz informações completas como velocidade, medidor e consumo de combustível, tacômetro, hodômetro total e parcial, além de luzes espiãs, que auxiliam no monitoramento da motocicleta, além de outros itens essenciais para uma pilotagem segura como lampejedor do farol. O tanque de combustível tem capacidade de 13,8 litros (reserva de 3,9 litros), além de tampa do combustível articulada, mais prática e esportiva.

O sistema de freios da XRE 300 é o consagrado C-ABS (Combined ABS), sistema criado e desenvolvido pela Honda exclusivamente para modelos “on/off road” e que se tornou referência no segmento. Ele reúne os benefícios do ABS (Anti-Lock Brake System) e do CBS (Combined Brake System).

Enquanto o primeiro evita o travamento das rodas em frenagem bruscas, facilitando o controle do veículo em situações de emergência, o segundo distribui a força de frenagem entre as rodas traseira e dianteira, aumentando a eficiência e evitando o mergulho da suspensão dianteira e perda de aderência e/ou travamento do pneu traseiro.

Equipada com motor DOHC (Double Over Head Camshaft), com duplo comando no cabeçote de 291,6 cm³. Monocilíndrico de quatro tempos, tem arrefecimento a ar alimentado por injeção eletrônica PGMFi, desenvolvendo potência máxima de 25,4 cv a 7.500 rpm e torque de 2,76 kgf.m a 6.000 rpm quando alimentados por gasolina e 25,6 cv a 7.500 rpm e torque de 2,80 kgf.m a 6.000 rpm quando alimentada por etanol. O preço público sugerido de R$ 17.990,00.