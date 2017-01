Ford mostra novo EcoSport em Detroit

A mudança atualiza o EcoSport com o restante da linha Ford: em Detroit, é sem estepe pendurado na traseira (foto: Divulgação)

O novo EcoSport de cara nova e sem estepe na traseira (que será mantido no Brasil) é exibido como um dos destaques da Ford no Salão de Detroit. O lançamento deverá ser no segundo semestre deste ano, primeiro as versões 4x2 com motores 1.5 (novo) e 2.0 e um pouco mais à frente a opção AWD, com tração integral. O EcoSport exibido em Detroit apresenta mudanças no design externo, principalmente na dianteira, com conjunto óptico redesenhado e grade sextavada maior do que a atual, em formato único ligando capô ao para-choque com o logo oval da Ford fixado no meio. Assim o SUV fica atualizado com o design global da Ford. Na traseira as alterações são bem mais sutis, mas o que chama mais atenção é a ausência do estepe do lado de fora, que no Brasil será mantido para não comprometer o espaço já pequeno do porta-malas. Ao contrário do mercado brasileiro, nos Estados Unidos e Europa a legislação não exige o estepe e o carro pode ser vendido apenas com kit de reparo rápido. Só em uma próxima geração completamente reprojetada o EcoSport eventualmente poderá acomodar o pneu sobressalente embaixo do porta-malas, como acontece com a maioria dos carros, inclusive os hatches compactos. No interior o painel foi redesenhado, com novo quadro de instrumentos e a nova geração do sistema de infoentretenimento Sync 3 da Ford, agora com uma avantajada tela sensível ao toque no centro do painel.

Por baixo do capô, só seguirá igual o motor 2.0 Duratec importado do México, que desenvolve 178 cv com etanol. Para o mercado sul-americano a maior novidade será o motor Dragon 1.5 de três cilindros, em substituição ao 1.6 atual. O novo propulsor tem injeção direta de combustível, bloco e cabeçote de alumínio, e gera cerca de 130 cv. A fábrica de motores da Ford em Taubaté (SP) já está sendo preparada para produzir o Dragon 1.5, que deverá equipar outros modelos da marca no país com a promessa de ser o mais potente e econômico motor 1.5 aspirado no Brasil. Outra novidade serão as opções de transmissão. O novo EcoSport deve adotar câmbio manual de seis marchas ou automático de seis.