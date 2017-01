A Feira do Poeta, um recanto especial

Osmarosman está há apenas um ano e oito meses em Curitiba, mas diz que parece já fazer 18 anos que está na cidade, de tão intenso que tem sido o período em sua nova casa. E um lugar é especial nesta curta trajetória: a Feira do Porta, no bairro São Francisco, criada em 1981, abandonada em 2003 e recentemente reativada. Foi ali que o artista lançou seu primeiro livro autoral e também foi ali onde ele encontrou sua parceira, a jornalista Silvana Mello.

“Curitiba foi onde conheci meu amor, minha musa, e onde lancei meu primeiro livro autoral. E tudo isso na Feira do Poeta, que é um espaço agregador”, afirma Osmar. “Nos conhecemos há um ano e estamos há nove meses juntos. Para sair daqui, só com ela, que não é só uma musa. Com ela desenvolvi meu dom de escrever e compor. É incrível como devo muito a ela em tão pouco tempo”, derrete-se.