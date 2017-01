Reconhecimento veio com a persistência

“Sempre houve dificuldade. É um campo (o artístico) muito pequeno, então é difícil”, relata Osmarosman. “Nunca sobrevivi só de arte. Tenho curso de porteiro, já fui artesão de pipa, trabalhei de pedreiro...”, complementa.

Se nunca foi o seu ganha pão, por outro lado a arte sempre foi a sua razão de ser. “Quero ter um ganho para sustentar minha arte, e estou aqui (em Curitiba) procurando isso também. Sou curioso e persistente, por isso sobrevivo”, diz o artista, que com sua persistência chegou ao reconhecimento: hoje é membro da IWA (International Writers and Artists Association), do Movimento Poetas del Mundo e membro honorário da ALALF (Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas-BA).

“Na juventude, tomei um violão emprestado, um tanto descrente que aquilo fosse dar certo, e comecei a compor. Desde o começo levei muito a sério e eu juro a você: eu consegui, consegui muito”.

Mesmo com o reconhecimento, porém, Osmarosman não esquece de suas raízes, “gabando-se” por ter tido a oportunidade de frequentar aquela que talvez seja a mais importante das escolas: a escola da vida, em especial da vida na periferia.

“A melhor escola para todo artista é a periferia, porque é lá que conseguimos plantar sangue em pedra. Aprendemos a pegar o mais simples, o mais banal, e a transformar no mais belo. Conseguimos trazer para o mundo de fora tudo aquilo que acham impossível, transformando lixo em arte”, finaliza.

“Um minuto e meio” de glória

Osmarosman Aedo conta que ao longo da carreira teve três “30 segundos de fama”, ou seja, momentos em que seu trabalho ficou em grande evidência. O primeiro foi no especial “Homem 80”, d’Os Trapalhões. Em uma cena, Didi (Renato Aragão) joga uma toalha na equipe técnica. Quem acabou sendo acertado foi justamente Osmar, que pegou a toalha e jogou de volta ao ator.

“Aquilo foi ao ar e fez um baita sucesso na minha cidade, todo mundo comentando que o magrão estava na Globo. E eu nem era funcionário da emissora, só prestava serviço para eles. Mas tive meus 30 segundos de fama”, recorda.

Depois, conseguiu emplacar uma de suas canções, “Dinda Dindinha”, no 4º Show da Xuxa. “Tinha 18 canções e eles iam selecionar 12 para entrar no álbum, mas a Xuxa mandou selecionarem 11 porque a minha era a música dela”, relata, orgulhoso.

Mais tarde, o auge com Leci Brandão, que gravou duas de suas canções: “Yafrica” e “Somos Mortais”. “Eu era um grande fã dela, então imagine eu em casa e de repente minha mulher diz que a Leci Brandão está ao telefone e quer falar comigo... Foi um sonho!”