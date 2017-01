Parques do Paraná oferecem alternativas às praias

Como alternativa às praias, visitar as unidades de conservação do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) pode ser uma boa pedida para as férias de verão. Em todo o estado, 29 unidades estão abertas à visitação e com infraestrutura para atender o público.

Entre os parques mais visitas estão Serra da Baitaca (Caminho do Itupava), em Quatro Barras; o Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa; e o Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes. Apenas entre Natal e Ano Novo, os locais receberam cerca de três mil visitantes.

Para o presidente do IAP, inserir esses parques dentro do contexto do Verão Paraná é importante para incentivar a participação da sociedade na conservação do meio ambiente, mesmo de férias. “A gente só preserva aquilo que a gente conhece. Incentivar o lazer em locais onde a estrutura e o ambiente permitem é uma maneira mais leve de proporcionar esse conhecimento”, disse.

Itupava — O trajeto de 16 quilômetros em meio a Mata Atlântica liga o Parque Estadual do Marumbi ao Parque Estadual Serra da Baitaca. Entre as principais atrações do Caminho do Itupava, estão a Casa do Ipiranga, a Roda d'Água e o Santuário do Cadeado.

Marumbi — O Parque Estadual Pico do Marumbi abrange os municípios de Morretes, Quatro Barras e Piraquara e é a maior unidade de conservação do Estado aberta ao público. O local também é considerado Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera pela Unesco, pela proteção à Floresta Atlântica.

Vila Velha — Em Ponta Grossa, o Parque Estadual de Vila Velha é um dos locais mais visitados da região. Atualmente ele passa por um período de transição de gestão de atendimento ao público, com o encerramento do contrato entre IAP e Paraná Projetos e, por isso, a visitação está restrita aos Arenitos até a metade do mês.