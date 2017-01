Curitibanos “adotam” o açaí no dias de calor

Alexandre da Silva Francisco, da Toca do Açaí: fim de ano alavancou vendas em 20% (foto: Franklin de Freitas)

Uma frutinha pequena, roxa, rica em vitaminas, minerais, fibras, lipídios, proteínas e antioxidantes vem fazendo um grande sucesso no escaldante verão curitibano. Trata-se do açaí, a “fruta que chora” e que ao longo dos últimos anos vem se tornando uma das principais opções de refresco para aqueles que buscam um alento nos atípicos dias de calor em na capital mais fria do Brasil.

Se até pouco tempo atrás você conseguir encontrar um local que comercializasse o alimento poderia ser uma tarefa um tanto inglória, hoje as opções espalhadas pela cidade são diversas. Nos supermercados, por exemplo, é fácil encontrar nas prateleiras o produto, cujo fruto é típico de uma palmeira amazônica. Além disso, o número de estabelecimentos especializados no comércio de açaí pela cidade só tem aumentado.

Um desses negócios é a Toca do Açaí, localizada na praça de alimentação do Shopping Curitiba, na região central da Capital. Inaugurada durante o inverno do ano passado, a loja é a primeira franquia da marca na cidade. Ao todo, são 27 estabelecimentos já em funcionamento em todo o país e outras 12 em planejamento ou prestes a abrir as portas, inclusive uma em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo Alexandre da Silva Francisco, sócio-proprietário da franquia da Toca do Açaí em Curitiba, o negócio aos poucos está ganhando fólego. No final do ano, foram dois meses consecutivos com alta na casa dos 20% no faturamento. Desde dezembro, contudo, o nível de vendas vem permanecendo quase estável, com crescimento de até 5% ao mês. A expectativa é que a partir da segunda metade de janeiro cresça ainda mais.

“Com o verão, o pessoal começando a voltar das férias, a expectativa é que aumente mais as vendas”, afirma o empresário. “Temos um público muito forte das escolas em volta, então esperamos que a partir das segunda metade de janeiro, do começo de fevereiro, o movimento aumente bem mais para gente”, completa, destacando que 85% do faturamento da loja provém do açaí, mesmo nas épocas de frio.

Outro estabelecimento que vem aproveitando os dias de calor para faturar é o Açaí e Cia, localizada na Rua Carlos Klemtz, 1994, no bairro Fazendinha. Leandro Juski, proprietário da loja junto com seu sócio, Ricardo Rodrigues, afirma que o movimento no verão cresceu aproximadamente 40%.

“Esta época do ano com certeza é a de maior movimento por conta do calor. O açaí é até mais gelado e refrescante que o próprio sorvete, então o pessoal gosta bastante”, aponta Leandro. “Se no inverno o movimento para gente cai cerca de 50%, agora no verão cresce na casa dos 40%. O açaí, sem dúvidas, é uma das principais opções de lazer do curitibano”, finaliza o empresário.

Fruta do norte conquistou o sul

Além de ser atrativo como um bom refresco para os dias de calor, o açaí também tem atraído um grande número de “fãs” por ser um alimento com grande valor nutricional e poder antioxidante. Com isso, afirma Alexandre da Silva Francisco, sócio-proprietário da franquia da Toca do Açaí em Curitiba, tem se tornado um dos alimentos prediletos dos curitibanos.

“O curitibano tem gostado bastante do açaí e feito dele cada vez mais parte do seu cotidiano. Por mais que tenhamos algumas épocas prolongadas de frio, os clientes tem vindo com bastante frequência e quem vem pela primeira vez sempre volta”, diz o empresário. “Acreditamos muito também nesse momento que o brasileiro vem passando, de tentar uma alimentação mais saudável. O ano de 2016 foi excelente para venda de açaí.”

Rápida

Alimento saudável

Produzido na região norte do Brasil, o açaí é considerado um fruto completo. Possui grande valor nutricional, com cálcio, fibras, ferros, minerais e potássio, e poder antioxidante por conta da presença de antocianidinas, substâncias que auxiliam na prevenção do envelhecimento das células e também dos órgãos. Além disso, detém propriedades anti-inflamatórias, atuando no combate a alguns tipos de câncer e ajudando a reduzir o colesterol ruim.