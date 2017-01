Volta às aulas já movimenta lojas do comércio de Curitiba

Corrida a lista do material escolar: aulas começam no dia 15 de fevereiro (foto: Franklin de Freitas)

As aulas neste ano começam antes do Carnaval. Na rede estadual de ensino, a semana pedagógica das escolas começa no dia 13 de fevereiro e as aulas, propriamente ditas, no dia 15 de fevereiro. Por isso, o movimento de volta às aulas já está bem forte nas lojas de Curitiba. Além das ofertas nas livrarias,os pais que se anteciparem podem contar com as lojas virtuais, que oferecem descontos de até 45%.

O desconto deve ser considerado, mas os pais não podem deixar de pesquisar os preços. Pesquisa do Procon-PR apontou uma diferença de preços que podem passar os 232% nas principais lojas do ramo de Curitiba. Caso do preço do caderno espiral (Linha Scholl Basics, 96 folhas, da marca Faroni) foi o item pesquisado que liderou a diferença, com 232,22%. O mesmo produto foi encontrado vendido na Saraiva por R$ 19,90 (maior) e R$ 5,99 (menor) nas Lojas Americanas.

De acordo com Cláudia Silvano, diretora do Procon-PR, o objetivo da pesquisa é alertar os consumidores quanto as diferenças de preços que podem ser encontradas nos diversos estabelecimentos. “Os resultados comprovam que quem pesquisa preços, qualidade e condições de pagamento, certamente vai economizar”, alerta Cláudia.

Para quem já iniciou a procura por materiais escolares para o volta às aulas, o site do Pontofrio oferece até 45% de desconto e pagamento parcelado em até 16 vezes sem juros com o cartão da marca. Já os clientes do e-commerce do Extra podem encontrar itens com preços até 40% mais baratos e condição de pagamento em até 12 vezes com o cartão da rede.

As promoções online do Pontofrio e Extra vão até 3 de março e 15 de fevereiro, respectivamente, e entre os itens relacionados estão mochilas, fichários, lancheiras, livros, dicionários, cadernos, estojos, agendas, eletrônicos, além de materiais para escrita, artes e pintura. Os produtos estão divididos por categoria, faixa etária e disciplina para facilitar a busca dos internautas.

No Walmart a volta às aulas 2017 tem mais de 500 itens de papelaria. Entre as sugestões há caderno universitário a R$ 4,90 e mochilas a R$ 12,90. A expectativa do Walmart é registrar um crescimento nas vendas de cadernos universitários de 11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Nas lojas do Walmart, Big, e Hiper Bompreço, os clientes podem parcelar a compra de material escolar em até 10 vezes sem juros nos cartões Hipercard e Walmart. Nos demais cartões de crédito, o parcelamento em até cinco vezes sem juros.

Na Casa China as compras podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros. As mochilas são vendidas a partir de R$ 24,90. A caneta esferográfica cistal azul (Bic) sai por R$ 1. O mesmo valor da borracha retangular Clean da Mercur. O caderno universitário da Tilibra, de 200 folhas, sai por R$ 8,99.E loja tem um site, onde os pais podem pesquisar os preços antes de ir até uma loja fisica, além de comprar pelo site.