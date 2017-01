O vereador Bruno Pessuti (PSD) reapresentou dois projetos que foram arquivados no final do ano, e alteram o funcionamento do transporte público em Curitiba: pagar os ônibus por quilômetro rodado e implantar o bilhete único. “Se o custo (do transporte público) é calculado por quilômetro, a remuneração a quem presta o serviço tem que ser paga conforme essa lógica. É como se o taxista ganhasse por passageiro transportado, e não de acordo com quanto rodou“, diz Pessuti, que foi relator da CPI do Transporte.

Caixa-preta

Já o outro projeto prevê a criação da tarifa temporal, “como existe em muitas outras cidades pelo mundo”, explic ao vereador. “Na prática, o usuário do sistema de transporte poderia utilizar o transporte público quantas vezes forem necessárias ao longo do período em que o bilhete for válido”, explica. Segundo o autor, até a licitação do sistema, homologada em 2010, as empresas eram remuneradas por quilômetro rodado. Pessuti argumenta que o sistema de bilhetagem eletrônica, que contabiliza os passageiros transportados, não é transparente e teve diversas falhas apontadas na CPI do Transporte. “O sistema não é auditado”, afirma.

Tempo

O vereador argumenta que a adoção do pagamento por quilômetro rodado facilitaria a implantação da tarifa temporal, conhecida como bilhete único, já que caberia ao Executivo incentivar o uso do transporte coletivo. “É uma forma de bilhetagem que existe em diversas cidades do mundo. O usuário pode embarcar em tantos ônibus quanto forem necessários, dentro do período de tempo em que for válido. No diário, por exemplo, o prazo é de 24 horas”, sustenta.

Saúde

O ministro da Saúde e deputado federal paranaense Ricardo Barros (PP) anuncia hoje a liberação de mais R$ 402 milhões para o Estado. Recursos de emendas parlamentares e do governo federal que vão habilitar 671 novos serviços. A cerimônia, no Museu Oscar Niemeyer, contará com a presença do governador Beto Richa, da vice-governadora e esposa de Barros, Cida Borghetti (PP), de deputados estaduais e federais e de prefeitos. No mesmo evento serão entregues 23 ambulâncias do Samu que fazem parte do programa de renovação da frota de ambulâncias.

Economia

Segundo Barros, a liberação é resultado de um processo de eficiência dos gastos públicos iniciado há 200 dias que já economizou R$ 1,9 bilhão. “Os recursos estão sendo reaplicados no sistema para melhorar as condições, agilizar consultas, exames, cirurgias entre outros serviços”, afirma.

Piso

Metade dos estados brasileiros ainda não pagam o piso nacional dos professores, que foi reajustado na semana passada para quase R$ 2.300. Um projeto da senadora Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM) que está em discussão no Senado determina que o governo federal integralize o piso salarial do professor, caso a unidade da federação não tenha recursos para fazê-lo.

Impeachment

O número de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) atingiu em 2016 o recorde absoluto das últimas décadas. Até o início da crise política que levou à cassação da presidente Dilma Rousseff, esses pedidos eram raros: de 2000 a 2014, houve apenas cinco. Em 2015, dois pedidos foram protocolados no Senado. O número explodiu em 2016, quando houve 11 requerimentos para impedir seis ministros da Corte. O movimento pode ser visto como uma reação à atuação cada vez mais política que o STF tem adotado nos últimos anos, quando tomou decisões polêmicas envolvendo autoridades de outros Poderes - e muitas vezes em caráter liminar.