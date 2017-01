Tropas do governo pró-Síria bombardearam uma aldeia controlada pelos rebeldes perto de Damasco ontem, matando ao menos 12 civis e ferindo vários outros que estavam se abrigando em um salão. A violência no vale de Barada, rico em água, que tem sido atingido desde 22 de dezembro, testou o frágil cessar-fogo do país e restringiu o fluxo de água para a capital. Apesar de um acordo para permitir os trabalhadores de instalação de água no vale controlado pelos rebeldes, a violência continuou, capturando cerca de 100 mil habitantes.

De acordo com o ativistas, 12 pessoas foram mortas e outras 20 ficaram feridas. O grupo publicou fotos dos pisos do salão, algumas delas mostrando corpos com membros cortados. Fuad Abu Hattab, um residente exilado do Vale do Barada e um ativista do grupo médico disseram que as equipes médicas não conseguiram se mover até o local e ninguém sabe ao certo se os feridos estão recebendo primeiros socorros.

Abu Hattab disse que o salão servia abrigo para muitos civis deslocados que escaparam da violência em curso no vale e em outras partes rural de Damasco. O salão tem uma área para casamentos, bem como um restaurante e um número de quartos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com base na Grã-Bretanha, disse que o número de mortos deve aumentos porque muitos dos feridos estão em estado crítico.