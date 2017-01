Após prêmios, filme favorito ao Oscar sobe nas bilheterias

O filme La La Land - Cantando Estações, um dos favoritos para o Oscar, foi o grande nome nas bilheterias neste fim de semana nos Estados Unidos. O filme não chegou a liderar — está em segundo lugar, atrás de Estrelas Através do Tempo —, mas teve um acréscimo de 43% na bilheteria no último fim de semana. A ascensão ocorreu após o período em que o filme faturou 7 prêmios no Globo de Ouro e foi indicado a 11 categorias no Bafta, o Oscar inglês. La La Land estreia em Curitiba nesta quinta-feira (19). O estreante de melhor bilheteria na semana é Nunca Diga Seu Nome, com Douglas Smith, que aparece em 5º lugar.

Glória Maria é chamada de “metida” e retruca

A jornalista Gloria Maria chamada de "metida" por uma fã nas redes sociais e retrucou em alto estilo. Ela havia postado uma foto no Instagram e recebeu o seguinte comentário de uma seguidora. "Você foi deselegante comigo. Não aceitou meu pedido de foto. Me deixou muito sem graça. Já haviam me dito que você era metida, agora ficou comprovado". A jornalista respondeu: "Querida, deselegante foi você que queria uma foto e, ao invés de chegar perto e pedir, ficou do outro lado da rua me chamando aos berros e gritando para que eu fosse até onde você estava. Carinho é ótimo e costumo atender qualquer pessoa. Mas não aceito falta de educação. Um bom ano pra você". Nos comentários seguintes, a grande maioria saiu em defesa de Glória Maria. "Muito bem Glória, educação não faz mal a ninguém", disse um seguidor.

Atriz curitibana recebe pedido de casamento em pleno palco

A atriz curitibana Adriana Birolli, 30 anos, recebeu um inusitado pedido de casamento na noite deste sábado (14). Ela apresentou a peça Manual Prático da Mulher Desesperada, da qual é a protagonista, e no meio da peça foi pedida em casamento pelo ator Alexandre Contini, com quem contracena, em pleno palco. Adriana aceitou, claro. Eles namoram desde 2011. A atriz, nascida em Curitiba em 1986, ganhou projeção nacional em novelas como Viver a Vida e Império.

Circo lendário anuncia fim após 146 anos na ativa

Após 146 anos, o circo Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus encerrará suas atividades. O anúncio foi feito na página oficial do circo por Kenneth Feld CEO da Feld Entertainment, produtora do lendário Ringling Bros. "Após muita análise e deliberação, minha família e eu tomamos uma difícil decisão de negócios, encerrar nossas atividades", informou Feld. A obrigação de tirar os elefantes do espetáculo foi a gota d’água.

“Sorry, sem comentários”, diz Justin Bieber sobre Selena

O cantor Teen Justin Bieber não tem nada a declarar sobre a cantor Selena Gomes, sua ex-namorada e que foi vista com o rapper The Weeknd. Abordado por paparazzi no sábado (14) à noite, na saída de um hotel, ele ouviu a pergunta sobre o que achava do relacionamento de sua ex com o rapper. E não falou nada. Ele ainda ficou desorientado com os fãs que pediam autógrafos e selfies - tanto que demorou para achar o próprio carro.

Níver do dia

Jô Soares

apresentador de TV, escritor, ator e dramaturgo

79 anos