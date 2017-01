Em Manaus, 225 presos fugiram

O primeiro caso foi registrado logo na virada do ano, quando 225 presos fugiram do Complexo Penintenciário Anísio Jobim (Compaj) e do Insituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em Manaus e Roraima. A ação, que ficou conhecida como massacre mais sangrento desde o episódio do Carandiru, em 1992, quando 111 presos morreram, resultou na morte de 58 presos. O primeiro tumulto ocorreu no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). 72 presos fugiram.