Paraná contabiliza 20.015 encarcerados

O Mapa Carcerário, da Secretária Estadual de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, mostra que há 19.278 indivíduos do sistema penal e outros 9.737 em delegacias, totalizando 29.015 encarcerados, sendo 95,2% do sexo masculino. Essa população, desde 2009, cresceu 28,2%, enquanto no mesmo período a população paranaense aumentou em 5,2%.

Em relação a faixa etária, 91% estão na faixa etária entre 18 e 45, apontada como de maior produtividade por parte do ser humano. Isso não acontece, contudo, devido as suas deficiências, seja educacional ou de formação profissional, algo já constatado por estudos anteriores, entre eles um realizado em 2004 pelo Departamento Penitenciário do Paraná (Depen).

Embora 98% tenha tido a oportunidade de estudar em algum momento da vida, a escolaridade é muito baixa: 70,25% não terminaram o Ensino Fundamental, 6,19% possuem o Fundamental completo, 12,9% possuem ensino médio incompleto e apenas 6,2% terminaram o ensino médio. Já o índice de presos com ensino superior completo chega a 1%, enquanto apenas 0,8% possuem superior completo, especialização, mestrado ou doutorado.