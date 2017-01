Corpos são retirados da Penitenciária Federal de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal: rebelião durou 14 h (foto: Josemar Gonçalves/Estadão Conteúdo)

A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte confirmou na noite deste domingo (15) a morte de pelo menos 26 mortos em rebelião na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal. O motim que começou na noite de sábado (14), só foi controlado 14 horas depois, com a entrada de policiais militares e agentes penitenciários no local. Pelo menos seis homens, pertencentes à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foram identificados como os responsáveis pela rebelião que destruiu parcialmente a penitenciária e o Pavilhão Rogério Coutinho Madruga, segunfo confirmou o governo.

Com esse motim de presos, o País registrou dois grandes motins, organizados por membros da facçções criminosas em menos de 24 horas. No Paraná, a fuga de 28 presos também foi orquestrada por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo autoridades de Segurança.

As duas rebeliões ocorridas neste fim de semana, no Paraná e no Rio Grande do Norte, completam, ao menos, cinco motins de presos nos primeiros quinze dias deste ano. A primeira e a mais sangrenta desde 1992, quando houve o massacre de Carandiru, com 111 mortes, foi no dia 1º do ano, em Manaus, como 58 mortos. Depois houve em Roraima e Salvador.