Com drama no fim, Flamengo passa pelo Cruzeiro e vai às quartas da Copinha

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão, o Flamengo deu mais um passo importante em busca de mais um título da Copa São Paulo de Júniores. Nesta noite de domingo, a equipe enfrentou o Cruzeiro no estádio José Liberati, em Osasco, e saiu vencedor por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Jean Lucas e Vinícius Júnior, para os cariocas, e Tonhão, para os mineiros. Classificado para as quartas de final, o Flamengo passa agora a aguardar seu próximo adversário, que sairá do duelo entre Corinthians e Internacional. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, em Barueri. A pré disposição das duas equipes em atacar o adversário contribuiu para um jogo aberto, movimentado e com boas chances para ambos os lados. O Cruzeiro começou melhor e carimbou a trave com Thonny Anderson, ainda antes dos cinco minutos. O Flamengo respondeu com sua estratégia de manter a posse de bola e marcar mais presença no campo de ataque. Porém, com o meio-campo celeste congestionado, o time carioca sentiu falta de Patrick, seu camisa 10 que foi cortado de última hora, e foi forçado a buscar suas ações pelos lados do campo. Mesmo sem atacar tanto, o Cruzeiro continuou mais efetivo e ainda acertaria a trave novamente, desta vez após jogada de Vitinho. Sem deixar barato, o Flamengo teve sua melhor chance com Lincoln, mas o zagueiro Tonhão evitou o gol do atacante, após o goleiro Jonathan já estar batido na finalização. Depois de tanto esbarrar na boa marcação mineira, o Flamengo voltou do vestiário mais paciente em busca do gol. Aos dez minutos, a insistência deu certo. Jean Lucas recebeu na entrada da área e tocou com categoria no canto esquerdo. Com um leve desvio na zaga, a finalização não deu chances para Jonathan e a bola morreu no fundo das redes. Não fosse o goleiro, o Flamengo teria aumentado pouco tempo depois, com Vinícius Souza, mas o camisa 1 do Cruzeiro cresceu cara a cara com o atacante e fez um pequeno milagre. Em desvantagem, o Cruzeiro só voltou a esboçar uma reação faltando 15 minutos para o apito final. Primeiro com Marco Antônio, em jogada pela esquerda, e depois na ótima cobrança de falta de Rick Sena, muito bem defendida por Gabriel. Antes disso, o Flamengo assustou em novo chute de Jean Lucas, que tirou tinta da trave. Mas ainda havia tempo para o empate. E ele veio na jogada de escanteio. O zagueiro Tonhão subiu mais alto que todo mundo e testou firme para as redes. 1 a 1. Quando tudo parecia encaminhado para os pênaltis, o Flamengo conseguiu o gol da classificação. E ele veio de peito, com Vinícius Júnior, após o escanteio pela direita, já no apagar das luzes. 2 a 1 Flamengo. CRUZEIRO x FLAMENGO Motivo: Oitavas de final, Copa São Paulo de Juniores Data/Hora: 15/01/2015, às 19h45 Local: Estádio Prefeito José Liberati, em Osasco (SP) GOLS: Jean Lucas, 10'2ºT (0-1); Tonhão, 38'2ºT (1-1), Vinícius Júnior, 46'2ºT (1-2) Cartões amarelos: Hugo Moura, Vinícius Souza, Rafael (FLA); Márcio (CRU) CRUZEIRO: Jonathan; Cesinha (Luan), Patrick, Tonhão e Victor Luiz; Thiago Souza (Natan), Márcio (Lucas Soares); Vander (Marco Antônio), Vitinho e João Luiz (Rick Sena); Thonny Anderson. Técnico: Marcos Valadares. FLAMENGO: Gabriel Batista; Kléber, Dener, Rafael e Moraes; Hugo Moura, Vinicius Souza (Gabriel Silva); João Pedro, Vinícius Júnior e Jean Lucas; Lincoln (Jardel). Técnico: Gilmar Popoca.