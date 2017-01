Chuva forte causa alagamentos e deixa Grande SP em estado de alerta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma chuva forte causa pontos de alagamentos e deixa todas as regiões de São Paulo em estado de alerta, no início da madrugada desta segunda-feira (16), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura). Em São Paulo, as chuvas mais fortes atingiram nesta madrugada as regiões da Mooca, Sé, Vila Mariana, Santana,Tucuruvi, Vila Maria e Vila Guilherme. Por volta da 0h, os bairros mais afetados pela chuva eram Tremembé e Jaçanã, na zona norte, que estavam em estado de alerta devido ao transbordamento do córrego Paciência no cruzamento das avenidas Sanatório e Edu Chaves. Na região central, foi registrado um alagamento intransitável no túnel Papa João Paulo 2º. Também houve outro alagamento intransitável na avenida Chico Pontes, próximo da avenida Guilherme, na região da Vila Maria, na zona norte. No final da noite de domingo (15), os bombeiros receberam ao menos 15 chamados de pessoas devido a alagamento nas cidades de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Guarulhos e Francisco Morato. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cidade de Francisco Morato foi a mais afetada com a chuva com quatro pontos de alagamento. Segundo o CGE, a chuva deve perder a intensidade nas próximas horas e continuar apenas pancadas leves e isoladas.