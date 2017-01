Rodízio de carros volta a vigorar nesta segunda em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio municipal de veículos em São Paulo, que vale desde 1997, foi retomado nesta segunda-feira (16), segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Com isso, os carros com placas final 1 e 2 não podem circular nesta segunda dentro ou no limite da área de restrição nos horários de pico -das 7h às 10h e das 17h e 20h. A proibição continua ao longo da semana de acordo com o final da placa dos carros. A restrição estava suspensa desde 23 de dezembro devido à redução de veículos durante o período de festas de fim de ano e férias coletivas nas empresas. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), o motorista que trafegar em locais e horários não permitidos será penalizado com infração média, e receberá quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e multa de R$ 130,16. O Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores Pesados (rodízio do caminhão), a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões), e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) continuam valendo normalmente.