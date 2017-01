Sem Willian, Cruzeiro encerra o ciclo do ataque bicampeão brasileiro

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Negociado na semana passada com o Palmeiras, a saída do atacante Willian do Cruzeiro representa o fim de um ciclo vitorioso no ataque do clube. Sem o camisa 9 no elenco, a equipe não conta mais com os principais atletas que fizeram parte do setor ofensivo campeão brasileiro na edição de 2013 ou 2014. No atual plantel, o torcedor ainda encontra jogadores como Elber e Alisson, que levantaram a taça, porém não eram titulares e realizaram menos da metade dos jogos do clube. Maiores destaques do bicampeonato, Goulart e Everton Ribeiro viraram alvos do mundo oriental. O primeiro foi para o Guangzhou Evergrande, da China, onde já é ídolo. Em trajetória semelhante, Ribeiro se transferiu para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e também faz sucesso por lá. Autor de 19 gols e artilheiro na temporada de 2013, o atacante Borges ainda participou da campanha do bicampeonato no ano seguinte, mas perdeu espaço depois disso e deixou o clube. Em 2014, Marcelo Moreno seria o principal nome dentro da área, terminando como principal matador do time, anotando 24 gols antes de ser mais um a se transferir para a China. Recentemente, o jogador teve a oportunidade de acertar seu retorno a Minas. No entanto, o boliviano não aceitou a proposta do Cruzeiro, que acabou desistindo de recontratá-lo. Também em 2015, foi a vez de Dagoberto deixar a Toca da Raposa. Apesar de não ter sido titular absoluto, o jogador teve contribuições importantes saindo do banco de reservas nas duas campanhas do bicampeonato. Com participações menos importantes, Luan, Vinícius Araújo, Marlone e Júlio Baptista também não fazem mais parte do elenco. Consideradas as outras posições do plantel, o Cruzeiro ainda conta com mais remanescentes das conquistas, como o goleiro Fábio, os zagueiros Léo e Dedé, o lateral Mayke e o volante Henrique. Apesar das trocas no ataque, o setor ofensivo segue recheado com peças importantes no time, como Rafael Sóbis, Ramón Ábila, De Arrascaeta e a principal contratação do ano, Thiago Neves.