16/01/17 às 09:29 - Atualizado às 09:56 Redação Bem Paraná com assessoria

Um dos principais comandantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Ozélio de Oliveira, conhecido como Sumô, não conseguiu fugir da Penitenciária de Piraquara porque machucou o pé. A informação é do secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita. O fato foi revelado pelas imagens do circuito interno de TV da penitenciária.

Oliveira é acusado de ser um dos participantes das rebeliões em Roraima. O presidiário, condenado a mais de 200 anos de prisão, comanda, sem sair da Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), o PCC em Roraima.