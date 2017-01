Roger Machado é elogiado em seu início no Atlético-MG

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado tem impressionado no curto período em que está no Atlético-MG. Embora não tenha comandado a equipe em nenhuma partida sequer, os jogadores afirmam que as atividades do técnico gaúcho são uma verdadeira "aula de futebol". Os elogios vêm de todas as partes. O lateral direito Carlos César, substituto imediato de Marcos Rocha, garante que as atividades comandadas pelo treinador são muito boas. "Estamos tendo aulas de futebol, além dos treinamentos. Todo dia tem trabalho diferente. O treinador está motivado, quer mostrar algo novo. Os jogadores que gostam de trabalhar se sentem bem, querem mostrar seu trabalho e conquistar espaço. Quando você tem esperança de evolução, sua autoestima aumenta. Os treinamentos estão cada dia melhores", disse. Desde a reapresentação do elenco, em 7 de janeiro, o treinador tem comandado exercícios distintos. A ideia é fazer com que a equipe melhore física e taticamente. "O Roger corre bastante, é um treinador muito ativo. Isso é muito bom, ele mantém o fogo aceso com a dinâmica do treinamento. No fim, ele disse que a gente tinha que acelerar, não podia descansar muito. É bom, só vai nos proporcionar melhora dentro de campo, para ser um time compacto, aliando a nossa qualidade técnica", declarou Carlos César. O lateral direito não foi o único a enaltecer o trabalho do comandante. O atacante Fred chegou a classificar os trabalhos como os melhores que já fez em sua carreira. "É a primeira temporada que não fico com muitas dores. Está tendo um equilíbrio perfeito. Estamos fazendo um trabalho com força e com resistência. Está tudo bem balanceado. Para mim, pelos poucos dias, está sendo a melhor pré-temporada que eu fiz", avaliou.