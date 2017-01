Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

16/01/17 às 10:08 - Atualizado às 10:15 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

(foto: PMPR)

Dois revólveres, pedras de crack e buchas de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar durante ações distintas na tarde deste domingo (15/01) em Guaratuba (PR), Litoral do estado. As situações, que fazem parte do “Verão Paraná 2016/2017”, também resultaram em duas pessoas conduzidas à delegacia.

