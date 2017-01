(foto: PMPR)

Na tarde deste sábado (14/01), policiais militares da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental (BPMA), atuantes no “Verão Paraná 2016/2017”, aprenderam 288 sacos de carvão sem a documentação ambiental necessária. A ação aconteceu em Pontal do Paraná (PR), Litoral do estado, durante fiscalização. O material estava em um caminhão e também em uma frutaria.



Por volta das 13h30, a equipe observou o momento que o condutor de um caminhão estacionou em frente a uma frutaria e ficou no seu interior. Os policiais acharam a atitude suspeita e fizeram a abordagem, sendo encontrado, no baú do veículo, vários sacos de carvão sem marca, sem numeração de registro dos órgãos ambientais e sem descrição das essências florestais.



Ao todo, os militares estaduais apreenderam 98 sacos de 4 quilos, 100 sacos de 5 quilos e 70 sacos de 10 quilos. O material e o motorista do caminhão, de 60 anos, foram levados até a sede da 1ª Companhia do BPMA.



Nesta mesma ação, os policiais avistaram alguns sacos de carvão em frente a frutaria e após uma vistoria constataram que o material estava em desacordo com as normas ambientais, pois não tinha marca, além de estar sem numeração de registro dos órgãos ambientais e sem descrição das essências florestais.



Foram apreendidos 10 sacos de 5 quilos e 10 sacos de 10 quilos que foram apreendidos e entregues na sede da 1ª Companhia do BPMA. O responsável pelo estabelecimento comercial, um homem de 46 anos, assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado.