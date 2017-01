Todas as visitas aos presos estão suspensas no Paraná

Por conta da fuga de presos do Complexo Penitenciário de Piraquara (PEP) todas as visitas aos presos do sistema penitenciário do Paraná estão suspensos por tempo indeterminado, segundo informou o diretor do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR), Luiz Alberto Cartaxo Moura.

De acordo com Cartaxo, as atividades chamadas extraordinárias só serão retomadas após uma operação minuciosa dentro de todas as cadeias paranaenses. As atividades são relacionadas à educação, trabalho, visitas e entregas de sacolas.