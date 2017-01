(foto: SMCS)

O governador Beto Richa repassou nesta segunda-feira (16) R$ 18,3 milhões em recursos para nove hospitais de Curitiba, de média e alta complexidade, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia aconteceu na prefeitura de Curitiba e contou com a presença do prefeito Rafael Greca e do ministro da Saúde, Ricardo Barros.



Além do recurso, Richa entregou uma UTI móvel para o município. Outras cinco ambulâncias, para o atendimento do Samu 192, foram entregues a Curitiba pelo governo federal.



O governador e o prefeito também assinaram um protocolo de intenções entre a Comec e a Urbs com o objetivo de promover um estudo para reativação do sistema de transporte integrado entre Curitiba e a Região Metropolitana. A primeira linha a ser reintegrada é a Colombo-CIC, que voltará a operar no dia 23, atendendo cerca de 30 mil passageiros.



“É uma honra voltar a frequentar a Prefeitura de Curitiba e poder contribuir com o crescimento do município, o que é também a nossa obrigação. Estes repasses que fazemos hoje são de recursos que já estavam liberados para a prefeitura, mas que não foram aplicados. Não sei por qual razão e não cabe a mim dizer. Nós voltamos a contribuir com o município e podemos, enfim, restabelecer a verdade”, disse Richa.



O governador ressaltou que os repasses e incentivos à prefeitura de Curitiba nunca deixaram de ser feitos. “Nos últimos quatro anos, repassamos mais de R$ 170 milhões em subsídios e outros R$ 50 milhões em isenção de ICMS. Vamos continuar fazendo a nossa obrigação para que Curitiba volte a dar exemplo para o Brasil, volte a ser uma cidade de vanguarda e recupere o tempo perdido”, acrescentou Richa.



O prefeito Rafael Greca falou sobre a parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Curitiba. “O ano começa com saúde, a minha e a do povo. Este é meu segundo mandato e nós vamos viver duas vezes. Vamos criar o novo”, disse.



REPASSES – Os R$ 18,3 milhões são relativos ao adiantamento de seis parcelas de um incentivo estadual formalizado com o município, em junho de 2016, no valor de R$ 36,7 milhões. O recurso será utilizado para a realização de exames de alta complexidade, cirurgias, consultas médicas e disponibilização de leitos de UTI.



Este é o segundo repasse para a saúde de Curitiba que o governo do Paraná faz em menos de 20 dias. Nos primeiros dias do ano, o governo do estado repassou R$ 4 milhões para a compra de medicamentos para os postos de saúde do município. “Foi uma verba emergencial para socorrer as unidades de saúde e que permitirão fornecer medicamentos por dois meses para as unidades. Até o final deste ano, repassaremos R$ 10 milhões para serem usados para este fim pelo município”, disse o governador.



UTI MÓVEL - O veículo entregue pelo Estado, no valor de R$ 150 mil, é totalmente equipado para atendimentos de urgência e emergência e se destina ao transporte de pacientes em estado grave para hospitais de atendimento especializado.



A entrega de ambulâncias aos municípios é uma das estratégias da Rede Paraná Urgência, programa do Governo do Estado. Em seis anos, foram distribuídas 688 ambulâncias a municípios, consórcios, hospitais, Samu e Siate para melhorar o transporte de pacientes em situações de urgência.



Outras cinco ambulâncias foram entregues pelo governo federal ao município de Curitiba. De acordo com o ministro da saúde, Ricardo Barros, os veículos vêm para repor outras ambulâncias que têm mais de cinco anos de uso. “Estamos repassando ao município de Curitiba R$ 81 milhões em recursos federais, relativos a emendas individuais da bancada paranaense e de custeio de serviço”, afirmou o ministro.

Resposta do ex-prefeito Gustavo Fruet

O ex-prefeito Gustavo Fruet usou o seu perfil na rede social Facebook para rebater a informação de que o município receberá R$ 18 milhões para reerguer a saúde. Segundo Fruet, os R$ 77 milhões, apenas R$ 72 milhões representam alguma novidade. Além disso, os R$ 18 milhões seriam recursos residuais, de um convênio firmado em 2016, que previa o repasse de 12 parcelas de R$ 3 milhões.

Fruet ressaltas que em consulta ao site do Fundo Estadual de Saúde, os interessados podem verificar que dos 35 municípios com mais de 20 mil habitantes que aderiram ao programa, só Curitiba não recebeu as 12 parcelas em 2016. A cidade teria recebido apenas 6 e as outras seis parcelas restantes totalizam os R$ 18 milhões, que hoje foram anunciados como novidade.

Ainda sobre a situação fianceira do Fundo Municipal de Saúde, Fruet reitera que ficaram em caixa nas contas do Fundo Municipal de Saúde R$ 43.125.392,69. Deste montante saíram os R$ 26 milhões anunciados como novos recursos orçamentários. Sobre o repassse de R$ 42 milhões, esse é o repasse mensal usual do Ministério, contratualizado para os hospitais que atendem o SUS.

