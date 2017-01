Para reeguer a Saúde, Curitiba recebe R$ 18 milhões e seis ambulâncias

(foto: SMCS)

Há menos de 20 dias do começo da gestão na Prefeitura de Curitiba, o prefeito Rafael Greca conseguiu nova ajuda para a área da Saúde – um dos setores da administração municipal que passam por uma séria crise. Em solenidade no Salão Brasil da Prefeitura nesta segunda-feira (16), o prefeito recebeu R$ 18 milhões para aplicação em consultas, exames e internações em hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e seis ambulâncias.

“Isso se deve à parceria com os governos estadual e o federal”, disse o prefeito, na cerimônia com a participação do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do governador do Paraná, Beto Richa. “Estamos voltando a frequentar a Prefeitura de Curitiba, de onde estivemos afastados nos últimos quatro anos. Foram quatro anos de retrocesso e incompetência, mas os astros se realinharam”, afirmou Richa, referindo-se ao restabelecimento do diálogo entre os diferentes níveis de governo, necessário para a manutenção das políticas públicas, em especial em períodos de crise como o atual.

O dinheiro anunciado veio do governo estadual como antecipação, de uma só vez, dos R$ 36,7 milhões destinados à Saúde. Além disso, o Estado também contribuiu com o repasse de uma das seis ambulâncias equipadas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). As demais foram entregues pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e vão fortalecer o atendimento de urgência e emergência da cidade. O pedido para repasse das ambulâncias pelo governo federal teve apoio do deputado federal, Luciano Ducci.

Estas unidades, que representam um investimento de R$ 1,5 milhão, permitirão renovar a frota de ambulâncias destinadas ao atendimento de emergências clínicas. O serviço salva vidas e faz cerca de 250 atendimentos por dia.

“Estou feliz por ver seis ambulâncias novas estacionadas na Prefeitura e saber que nenhuma é para mim”, brincou o prefeito, referindo-se ao seu estado de saúde. Ele esteve internado até a semana passada, mas já retomou o trabalho. “O que importa é que vamos reerguer a Saúde”, disse.

Esta não é a primeira injeção de recursos registrada na nova gestão. Na primeira semana de trabalho, o Estado entregou à Saúde municipal R$ 4 milhões para o restabelecimento da oferta de medicamentos da Farmácia Curitibana, criada por Greca em 1993. Dos 212 itens, 45 estavam em falta em 2 de janeiro - primeiro dia útil da gestão – e devem ser repostos o mais rápido possível. Faltam, entre outros, analgésicos, antiinflamatórios e medicamentos para hipertensão, diabetes e saúde mental.

Também participaram do evento a vice-governadora Cida Borghetti, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, os secretários estadual e municipal da Saúde, Michele Caputo Neto e João Carlos Baracho. respectivamente; o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto; o deputado estadual Doutor Batista; os deputados federais Luciano Ducci, Christiane Yared, Luiz Nihimori e Hidekazu Takayma.