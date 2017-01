Chefão do Pollos Hermanos, Gus Fring reaparecerá em 'Better Call Saul'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gus Fring, megatraficante que lavava dinheiro com sua rede de fast food Los Pollos hermanos em "Breaking Bad", aparecerá na terceira temporada de "Better Call Saul". O ator Giancarlo Esposito, que viveu Fring, distribuiu porções de frango frito do restaurante a jornalistas no sábado (14), em um painel da série da Netflix no Television Critics Association, evento que reúne a imprensa especializada em TV nos Estados Unidos. O retorno de Gus a "Better Call Saul", sobre os anos anteriores aos acontecimentos de "Breaking Bad", já era especulado desde o final da segunda temporada, em uma cena em que o personagem teria impedido Mike (Jonathan Banks) de atirar em um de seus aliados. Fãs buscaram pistas até mesmo testando jogos de palavras com todos os episódios do segundo ano da série sobre o advogado canastrão Saul Goodman (Bob Odenkirk). Descobriram que os títulos dos dez episódios, juntos, formam o anagrama "Fring's Back", ou "Fringe está de volta", em português. Os rumores esquentaram quando a Netflix divulgou, na semana passada, um teaser dos próximos episódios do seriado. O vídeo simula um comercial de TV do Pollos Hermanos, em que o empresário aparece no final -a peça, de fato, foi ao ar em canais de Albuquerque, cidade texana que serve de cenário para a história. No painel, os criadores não detalharam como será a participação de Gus no novo seriado, que volta ao ar em 10 de abril. O ator brincou que não tinha se comprometido com "Better Call Saul" antes porque tinha o sonho de estrelar sua própria série, "A Ascensão de Gus". Vince Gilligan e Peter Gould, criadores das duas produções, deram algumas pistas sobre o terceiro ano e como se dará a transformação do advogado Jimmy McGill em Saul Goodman. Como a dupla escreveu Jimmy (Odenkirk) um personagem ético e decente, a transição para o golpista Saul pareceu "absolutamente improvável" nas duas primeiras temporadas. "Nesta, conforme o progresso da história, comecei a entender melhor essa mudança", disse Gould. E adiantaram que, enquanto ele continuar ligado à amiga e meio namorada Kim (Rhea Seehorn) e ao irmão Chuck (Michael McKean), não conseguirá se transformar em Saul de verdade. "Mas não é porque a Kim não aparece em 'Breaking Bad' que algo horrível acontece com ela", disse Kim. Na esteira do sucesso da premiada "Breaking Bad", "Better Call Saul" estreou em 2015 e conquistou importantes indicações nas duas últimas edições do Emmy e do Globo de Ouro.