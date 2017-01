(foto: SMCS)

A linha de ônibus Colombo-CIC voltará a circular a partir da próxima segunda-feira, 23 de janeiro, beneficiando mais de 30 mil passageiros de Curitiba e do município vizinho. A primeira reintegração de linha do transporte público da capital com a Região Metropolitana foi assinada nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Rafael e pelo governador Beto Richa.

Com a volta do Colombo/CIC, os passageiros poderão percorrer os 26 quilômetros do trajeto sem precisar mudar de ônibus. “Começamos pela linha Colombo-CIC e até junho termos outros estudos para que Curitiba volte a ter a integração de transporte que durou 20 anos.”, disse Greca. A volta da linha foi um compromisso assumido por ele na campanha eleitoral.

Greca e Richa também assinaram um protocolo de intenções para estudos técnicos de implantação do Novo Sistema Metropolitano Integrado de Passageiros.

O estudo será desenvolvido pela Urbanização de Curitiba S/A (Urbs) e Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), que buscarão envolvimento dos demais municípios que integram a RMC. O trabalho deverá durar seis meses para que os técnicos façam cálculos e orientações necessários e, assim, seja possível expandir a reintegração.

O governador Beto Richa ressaltou que a integração do transporte público em Curitiba e RMC durou 20 anos e que somente a última gestão da prefeitura teve apoio e subsídios para manter o sistema. “Nenhum outro foi apoiado pelo Estado”, lembrou ele. “Mesmo assim, eles optaram pelo fim da integração do transporte, dizendo que o preço da passagem de ônibus diminuiria, o que nunca aconteceu.”, disse Richa. “Agora, com a sensibilidade do prefeito Rafael Greca, a integração do transporte voltará a ser realidade.

Desde fevereiro de 2015, quando foi rompida a integração tarifária com a RMC, a linha passou a ser atendida pelo trajeto Maracanã/Cabral, com ponto final no Terminal Cabral, onde os passageiros precisavam trocar de ônibus para continuar o trajeto. Os horários da linha Colombo-CIC foram reprogramados e podem ser consultados no site www.urbs.curitiba.pr.gov.br.

“Quando houve a desintegração financeira, o Governo do Estado garantiu a integração física-operacional do sistema com o usuário metropolitano pagando apenas uma passagem. Porém, ele tinha que trocar de ônibus no terminal mais próximo. Agora, na linha Colombo-CIC, os ônibus seguirão direto”, disse o diretor-presidente da Comec, Omar Akel.

Participaram da assinatura o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vice-governador Cida Borghetti, o vice-prefeito Eduardo Pimentel, o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto, os deputados federais Luciano Ducci, Cristiane Yared, Luiz Nishimori e Hidekazu Takayama.

Colombo-CIC

A partir da próxima segunda-feira (23), a linha Colombo-CIC volta a funcionar substituindo as linhas CIC-Cabral e Maracanã-Cabral. O passageiro embarca no Terminal do Maracanã e pode seguir diretamente à CIC, cruzando o Centro de Curitiba.

No trajeto são nove paradas: nos terminais Maracanã, Cabral, Capão Raso e CIC e nas estações-tubo Comendador Fontana, Nestor de Castro, Tiradentes, Rui Barbosa, Sete de Setembro, Kennedy e Guaíra.

O Ligeirinho Colombo-CIC funcionará nos dias úteis e aos sábados. Aos domingo, os passageiros de Curitiba continuarão sendo atendidos pela linha Cabral-CIC.