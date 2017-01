Para quem é indicada a vacina contra febre amarela

A vacinação é recomendada aos viajantes que se dirigem para áreas com matas e rios, e deve ser tomada até dez dias antes da viagem para que o organismo possa produzir os anticorpos necessários.



No Brasil, as seguintes áreas são de risco para febre amarela e, portanto, de recomendação da vacina: em todo Estado do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, incluindo suas capitais, bem como as áreas de matas e rios dos seguintes estados: Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.



Na América Latina, os países de risco e que já tiveram casos confirmados são Colômbia e Peru.