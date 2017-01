Após Cleber, Santos mira zagueiro barato

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos fechou a contratação do zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que defendia o Hamburgo-ALE para suprir sua carência na defesa. No entanto, a diretoria busca a contratação de mais um zagueiro no mercado. O perfil do defensor é que chama a atenção: precisa ser um atleta barato. O time da Vila Belmiro precisou ir ao mercado para reforçar sua defesa devido às perdas da dupla titular, formada por Gustavo Henrique e Luiz Felipe -que sofreram lesões ligamentares nos joelhos e só retornam aos gramados entre maio e junho deste ano. O clube, porém, considera que já investiu muito para contratar Cleber (R$ 7, 3 milhões) e espera gastar bem menos para trazer mais um jogador para o setor. Sem muitas opções no mercado, o presidente Modesto Roma cortou férias e espalhou os olheiros do clube para buscar talentos para o clube. A posição de zagueiro foi enfatizada pela diretoria santista. A maioria já havia saído de férias, mas teve que retornar aos trabalhos e viajar pelo Estado. Missão que aumentou devido ao consenso na Vila Belmiro de que o time que disputou a Copa São Paulo neste ano não possui um zagueiro pronto para assumir a posição no elenco profissional. Enquanto os olheiros buscam um zagueiro na Copinha, a diretoria santista continua trabalhando no mercado da bola. Betão, ex-Corinthians e Santos e que atua no Avaí, esteve na pauta, mas os dirigentes desistiram da contratação. Felipe Trevizan, do Hannover, da Alemanha, foi oferecido por empresários, mas também foi descartado. O zagueiro está no clube alemão desde 2012, mas foi revelado pelo técnico Dorival Júnior no Coritiba em 2008. O nome de Felipe agradou Dorival, mas a cúpula alvinegro desistiu pois pretende contratar um zagueiro sem fazer grandes investimentos. "Acho importante. Nosso treinador está confiante na recuperação rápida do Gustavo e do Luiz. Embora minha opinião é de que seria importante trazer zagueiro, seguimos orientação do técnico", disse Modesto Roma. Sem Luiz Felipe e Gustavo Henrique, lesionados, o Santos conta atualmente no elenco com os zagueiros Cleber, David Braz, Lucas Veríssimo e Fabián Noguera, além do volante Yuri, que terminou a temporada passada atuando na zaga.