Ivete Sangalo participa do primeiro DVD solo de Joelma

(foto: Reprodução/Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em "Novo Amor", faixa que compõe o primeiro DVD solo de Joelma, Ivete Sangalo ensina a amiga a como se livrar do ex: "Dá tchau de uma vez pra esse mala", diz a letra. A música fala de uma mulher que foi enganada pelo ex-companheiro e agora tenta se livrar dele. "Ele chora que chega dá pena / Mas eu sei tudo isso é cena / Por que toda vez ele apronta / E dá uma de santo pra cima de mim." Ivete, então, apresenta à colega um "remédio" para curá-la. "Vai por mim, eu tomei e resolve / Você cura o desgosto / Tira o encosto." A história guarda semelhanças com episódios recentes da vida de Joelma, que foi traída pelo ex-marido e ex-companheiro de palco Ximbinha. Eles assinaram o divórcio em 2015, mas a separação conturbada teve grande repercussão durante vários meses de 2016. O músico chegou a mudar a grafia do seu nome, que antes era escrito com ch, e batizou a nova formação do grupo, sem Joelma, de XCalypso. Para Joelma, o novo trabalho foi "um divisor de águas" em sua carreira. Os filhos dela, Yago, Yasmim e Natália, e a cantora Solange Almeida também participaram da gravação.