Tenda recreativa do Detran em Matinhos reúne centenas de pessoas

Centenas de pessoas já passaram pela tenda recreativa do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (Detran-PR) que está montada na Avenida Atlântica em Matinhos, Litoral do estado. As atividades, que integram as ações do Verão Paraná 2017, contam com jogos interativos e muita informação sobre segurança no trânsito, orientando às crianças e adultos. A ação é em parceria com a Secretaria Estadual de Comunicação e segue até o dia19 de fevereiro.



Segundo Jussara Ribeiro, coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran, a instituição faz há alguns anos atividades no Litoral, mas neste ano as novidades são os jogos digitais. “As ações voltadas para as crianças são nosso foco, para que elas também aprenderem sobre as principais regras de trânsito e assim possam chamar a atenção dos pais no caso de algum descuido. Através de brincadeiras as crianças adquirem conhecimento e repassam este aprendizado”, explica.



TABULEIRO - Dentre as atividades disponíveis, as crianças podem brincar no tabuleiro gigante, em que elas são as próprias peças, bem como se divertir nos painéis com placas sobre infrações de trânsito e suas penalidades, além dos jogos para tablet.



“Temos o jogo da memória e o Perigosamente, que foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Comunicação e a criança aprende, além dos itens de segurança, como ter um bom convívio no trânsito”, explica Jussara. O aplicativo estará disponível também para download nos celulares com sistema Android, pela Play Store, de forma gratuita.



INTERESSANTE - “É um espaço bem bacana e uma atividade muito interessante, porque ela pode aprender sobre o trânsito e se divertir ao mesmo tempo”, destaca Fábio Bastos, que estava acompanhando sua filha Marina Bastos de 7 anos.



“Se eu deixar ela fica o tempo todo, foi algo que ela gostou. Muito boa esta iniciativa e vale muito a pena para todos nós”, disse Elza Tobruck, bisavó da pequena Lorena de 5 anos que estava se divertindo na tenda. “É muito legal vir brincar com os instrutores, porque eu sempre ganho, então é divertido. Na escola aprendi que não posso atravessar a rua sozinha e sobre o trânsito, ai fica mais fácil para jogar”, disse a menina.



Na tenda também há opções para os adultos que podem conferir os serviços de habilitação e veículos, além de terem a oportunidade de esclarecer dúvidas, consultar processos, pontuação de CNH e realizar cadastros no sistema Detran Fácil.



As atividades na tenda recreativa seguem até o dia 19 de fevereiro, das 15h às 19h, na Avenida Atlântica, nº 1.000, esquina com a Rua Londrina. Para realização das ações o Detran conta a Secretaria do Estado da Comunicação Social, a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria do Esporte e do Turismo, a Casa Militar, a Assessoria Especial de Juventude, a Copel, a Sanepar, o Instituto Ambiental do Paraná e o Instituto Águas do Paraná.