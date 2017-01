Rosso deixa partido 'à vontade', mas nega desistir de disputa na Câmara

(foto: Agência Brasil)

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em mensagem de celular encaminhada aos deputados do PSD no início da tarde desta segunda-feira (16), o deputado Rogério Rosso (PSD-DF) disse que a bancada de seu partido pode ficar à vontade para avaliar outras candidaturas à presidência da Câmara.

À reportagem ele negou estar desistindo da disputa. "Gostaria de deixar nosso futuro líder, Marcos Montes, e a nossa honrada bancada à vontade para, se caso entenderem, avaliar outras alternativas e caminhos que possam, de fato, reaproximar a Câmara do povo brasileiro e dar à Casa o respeito e a admiração da sociedade", afirmou Rosso na mensagem, que veio acompanhada de um vídeo em que ele toca guitarra.

Em entrevista à reportagem pouco depois de enviar a mensagem aos deputados, Rosso negou que esteja desistindo da disputa. "Não estou retirando minha candidatura, mas deixando a bancada livre e à vontade para fazer a avaliação da candidatura", afirmou Rosso.

Como a Folha de S.Paulo mostrou na semana passada, Rogério Rosso não descarta abrir mão da disputa para apoiar outro candidato, Jovair Arantes (PTB-GO). Rosso, inclusive, participou do lançamento da campanha de Jovair na terça-feira passada (10). Em entrevista publicada na sexta-feira (13), Rosso pregou "desprendimento para evitar um racha na base".

RECADO

Na mensagem encaminhada aos parlamentares, Rosso salienta que lançou-se candidato com apoio do partido que, nos últimos dias, já tem discutido apoio ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No texto, Rogério Rosso diz que continuará viajando o país em campanha. "Estou em São Paulo cumprindo agenda e continuarei a defender, de todas as formas, uma agenda legislativa para esses próximos dois anos focada nas reformas econômicas com justiça social e no debate dos temas necessários para transformamos essa grave crise em oportunidades e esperança a nossa gente. Nossa caminhada está apenas no início", disse Rosso na mensagem.