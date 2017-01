Alckmin elogia Maia, mas diz que não vai interferir em disputa na Câmara

DANIELA LIMA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Candidato à reeleição para a presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) visitou nesta segunda-feira (16) o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), acompanhado de mais de 50 aliados.

Ao final do encontro, Alckmin fez elogios a Maia, mas evitou uma declaração de apoio. O governador vem afirmando que não vai interferir na disputa por vê-la como um assunto interno da Câmara. "Eu disse e quero reiterar: nesses poucos meses que ele presidiu ele foi bem, agora esse é um assunto interno da Câmara", afirmou.

Maia deixou a reunião sem falar com a imprensa. O deputado, porém, fez questão de dar uma demonstração de força política ao reunir um grande número de deputados federais de São Paulo, do PSDB, DEM e outros partidos, como PRB, para acompanhar o encontro com Alckmin. Ele é o segundo candidato à presidência da Câmara que se encontra com o governador de São Paulo. Na semana passada, Jovair Arantes (PTB-GO) esteve no Palácio dos Bandeirantes.