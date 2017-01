O volante Jhony: três jogos pelo profissional em 2016 (foto: Geraldo Bubniak)

Nove jogadores que disputaram a Copa São Paulo Júnior 2017 foram integrados ao elenco profissional do Paraná Clube para 2017. A lista é formada pelo goleiro Hugo, o zagueiro Willian, lateral Dias, volantes Gabriel Furtado, Jhony e Claudevan, meias Alesson e Guga e atacante Rafael Furtado. O atacante Allexson jogou a competição para juniores em 2017 e chegou a disputar quatro partidas no profissional em 2016. Mesmo assim, seguirá nas categorias de base nesse início de ano.

Dos nove promovidos, só o lateral-direito Dias e o zagueiro Willian ainda não estrearam no profissional. Os demais tiveram oportunidades na equipe principal em 2016. O volante Claudevan chegou a jogar nove partidas da Série B (três como titular). Os demais foram pouco utilizados: Jhony (3 jogos), Alesson (2), Hugo (2), Gabriel Furtado (1), Guga (1) e Rafael Furtado (1).

Os nove promovidos passam a disputar posição com os 15 reforços contratados para 2017. No jogo-treino do último sábado, o técnico Wagner Lopes começou o jogo com a seguinte formação: Léo (ex-São Paulo); Diego Tavares, Airton (ex-Luverdense), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas) e Igor Cariús (ex-ASA); Leandro Vilela, Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessali (ex-Neftchi-AZJ); Ítalo (ex-Guarani), Yan Philippe e Vitor Feijão. Na segunda parte, utilizou a seguinte equipe: Léo; Júnior (ex-ASA), Rayan (ex-ASA), Alisson e Igor; Leandro Vilela, Diego Canuto, Zezinho (ex-Ceará) e Renatinho (ex-Guarani); Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO) e Bruno Cantanhede (ex-Kiryat Shmona-Israel).

Paraná e Joinville voltam a se enfrentar em um novo jogo-treino, na próxima quarta-feira (18), no CT Ninho da Gralha.