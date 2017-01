Curitibana é uma das apostas do Google Play para 2017

(foto: Divulgação)

Acaba de sair à primeira lista de apostas do Google Play Musica no quesito artistas revelação para 2017, e a cantora curitibana Jenni Mosello, vice-campeã do reality de música X-Factor Brasil, está nela. Segundo a análise, a artista está entre os 20 artistas brasileiros que devem estourar este ano.

A lista de apostas levou em consideração os dados sobre a quantidade de execuções na plataforma de streaming, visualizações no canal YouTube, buscas no Google e a presença do artista nas redes sociais. No X-Factor Brasil, Jenni desbancou mais de 30 mil concorrentes, chamando a atenção de todo o país e conquistando milhares de fãs nas redes sociais. Para o produtor Rick Bonadio, a curitibana é uma artística única, sem igual no Brasil.

Nascida em Curitiba, no ano de 1994, Jenni logo se mudou para Roma, na Itália, onde viveu até os dez anos. Na Itália, foi influenciada peloJazz, Blues e Soul, vertentes que fazem parte de toda a sua formação musical. Ao voltar para o Brasil, em 2005, passou a receber influências nacionais, com destaques para a Bossa, MPB e Samba.

Apesar de cantar desde que pequena, a carreira profissional de Jenni Mosello começou em 2012, em apresentações com a banda curitibana Open, em casas de Jazz da capital paranaense. A partir daí, Jenni começou a ser reconhecida no cenário Jazz curitibano, sendo convidada para se apresentar, por exemplo, na reabertura da Ópera de Arame, um dos principais símbolos da cultura paranaense, onde cantou para grandes personalidades paranaenses e para o Roberto Carlos.

Seu primeiro álbum “Sketches, Jenni Mosello”, foi lançado em 2015 e está disponível em todo o Brasil. Mais informações na página oficial de Jenni Mosello no Facebook ou no site www.jennimosello.com.